السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى أكد موقف مصر وشعبها برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح  قمة القاهرة للسلام 2023، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة وقف التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حملت عددا من الرسائل بالغة الأهمية التي تمثل الموقف الرسمي المصري من الأحداث الراهنة، حيث حرص الرئيس على تأكيد موقف مصر الرافض تهجير الفلسطينيين بأي حال دون حل عادل على حساب الدولة المصرية، مشيرًا إلى الشعب الفلسطيني لا يقبل التهجير عن أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال أو القصف.

وقال "الجندي"، إن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، عندما تحدث عن أن ما يحدث في قطاع غزة يعد امتحانا لإنسانية العالم، وضرورة التأكيد على قيم الحضارة الإنسانية التي أسسها العالم على مدار عقود طويلة للمساواة بين البشر، فلا تمييز أو تفرقة أو ازدواجية في التعامل مع أرواح البشر، مؤكدًا انخراط مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع التصعيد في السابع من أكتوبر من أجل التهدئة وتوصيل المساعدات إلى القطاع.

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مصر لم تغلق معبر رفح

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس أكد مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، لكن القصف المتتالي من جانب إسرائيل على الجانب الفلسطيني تسبب في غلق المعبر للإصلاح، لافتا إلى أن مصر توصلت إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشغيل المعبر بشكل مستدام بتنسيق مع الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على استدامة المساعدات، وعلى أن يتم توزيعها على السكان بإشراف الأمم المتحدة.

وشدد النائب حازم الجندي، على حرص الرئيس السيسي على تقديم خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية تبدأ بالتدفق الكامل والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، والحرص على وقف إطلاق النار وإعلان التهدئة، وصولا إلى إحلال السلام من خلال حل الدولتين، وإعلان فلسطين دولة مستقلة على أساس مقررات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن استمرار النزاعات في منطقة الشرق الأوسط ستكون سببا في التأثير سلبيا على الأمن والسلم العالمي، وليس على منطقة الشرق الأوسط فقط.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام القضية الفلسطينية للشعب الفلسطيني عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد العاصمة الإدارية الجديدة

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