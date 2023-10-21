السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس المجلس الأوروبى يؤكد أهمية التعاون مع مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

شارل ميشيل
شارل ميشيل

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن التضامن وحفظ السلام وحقوق الإنسان خاصة الطفل وحق الدول في تقرير مصيرها، هي حقوق يتضمنها ميثاق تأسيس الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجب تبنيه في التعامل مع أي أزمة، وما يجب أن يتبناه الاتحاد حيال الأزمة الحالية في غزة وإسرائيل، معربا عن إدانته لهجوم حماس على إسرائيل.

وأضاف ميشيل، في كلمة خلال قمة القاهرة الدولية للسلام، أنه يجب سلك كل المسالك الممكنة لحماية المدنيين والأطفال، مشيرا إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار القانون الدولي.

وأكد ميشيل أنه يجب النظر للفئات الضعيفة والمهمشة وأن يكفل لهم حقهم في المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء، لافتا إلى أهمية التعاون مع مصر لإيصال المساعدات إلى غزة.

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