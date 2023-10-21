جوتيريش: هدفنا واضح وهو تقديم مساعدات مستمرة إلى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن هدفنا قصير الأجل يجب أن يكون واضحا، وهو تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بطريقة مستمرة ودون توقف، كذلك تحرير الرهائن بطريقة فورية، وكذلك بذل الجهود لمنع انتشار العنف الذي سينتشر في المنطقة إن لم يتوقف الآن.

ودعا جوتيريش خلال كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة، إلى وقف إطلاق النار الآن في غزة، متابعا: “جهودنا جميعا ومواردنا جميعا بحاجة إلى بذل المزيد، ونركز على وقف بحر الدم هذا، لتحقيق الأمن والسلام على أساس حل الدولتين”.

ولفت إلى أن إسرائيل يجب أن تكون بحاجة إلى السلام والأمن لها، وأيضا على الشعب الفلسطيني تحقيق آماله بناء على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وتابع: حان الوقت لاتخاذ الإجراءات لإنهاء هذا الرعب والكابوس الذي يهدد الأطفال في فلسطين وإسرائيل، بل العالم.