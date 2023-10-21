السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

علاء عابد: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام رسالة للعالم

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام، رسالة للعالم لحل الأزمة الفلسطينية بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية باستمرار إلى قطاع غزة، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

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وأوضح عابد في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي نجح في تحريك المجتمعات الدولية للتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء.

وأكد رئيس "نقل النواب" أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام خير دليل على دور مصر التاريخي والمحوري والرائد وعقيدتها الراسخة بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن مصر كانت ولا تزال المدافع الأول ولن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن حضور ومشاركة 34 دولة و3 منظمات دولية لقمة القاهرة للسلام بمثابة شهادة ثقة في رؤية مصر كونها تحمل مفاتيح حل الأزمة ودليل على نجاحها واستمرار دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة والقضية الفلسطينية خاصة.

وتابع رئيس "نقل النواب"، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قمة القاهرة للسلام تستهدف تحقيق السلام والأمن من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والاعتراف بدولة فلسطين.

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ولفت النائب علاء عابد إلى أن الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، وأنه يقف بجانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته والحصول على كل حقوقه.

قمة القاهرة للسلام

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أعمال قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

ويشارك في القمة 34 دولة و3 منظمات دولية، وزعماء كل من: قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

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كما حضر رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

النائب علاء عابد الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير قسري القضية الفلسطينية قمة القاهرة للسلام

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