قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية خلال قمة القاهرة للسلام

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام وضع خارطة طريق لحل شامل للقضية الفلسطينية، خاصة عندما أكد أن الهدف من القمة هو وضع خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام، تتضمن ضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة حيث تنتقل فورًا، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأضاف "رزق"، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت عدة نقاط بشأن خارطة الطريق لحل الأزمة الفلسطينية يتمثل في البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.

الرئيس السيسي وجه ندائه لكافة دول العالم

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي وجه ندائه لكافة دول العالم بضرورة الوصول إلى حل وسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.، كما عبر عن إرادة الشعب المصرى التي خرجت بالملايين أمس وأكد أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث في كل الأحوال على حساب مصر أبدا، من خلال تأكيده بأن إدارة جميع إرادة الشعب المصري، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث وفى كل الأحوال ولن يحدث على حساب مصر أبدا.

وأشار "رزق"، إلى أن الرئيس السيسي أشار خلال كلمته إلى ضرورة الوصول لتوافق محدد، على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، كما خاطب إنسانية العالم من أجل إدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، بتأكيده أن قادة العالم يدركون عِظَم المسئولية ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.