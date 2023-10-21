"الصناعات الغذائية" تستعرض دورها في تطوير زراعة النخيل

تفقد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، جناح غرفة الصناعات الغذائية بالمعرض الدولي السابع للتمور المصرية المقام في سيوة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وشركة كونسبت للمعارض والمؤتمرات خلال 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

واستمع المحافظ، إلى شرح للبرامج التوعوية وخدمات الدعم الفني التي تقدمها غرفة الصناعات الغذائية لمجتمع الصناعات الغذائية، وخاصة لمنتجي ومصنعي التمور وجهودها في هذا الصدد وذلك بإصدار أول مواصفة قياسية لصنف المجدول الذي يتميز بجودته العالية بالشراكة مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

كما تستعرض الغرفة في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان دورها في تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصدير التمور ومنتجاتها.

دور غرفة الصناعات الغذائية في تطوير زراعة النخيل

وأشارت غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن الغرفة تضم في عضويتها 250 شركة ومصنع لإنتاج التمور عالية الجودة، لافتة إلى أن رعايتها للمهرجان الدولي السابع للتمور بسيوة يأتي من منطلق دورها في دعم الصناعات الغذائية وخاصة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية وتصديرية وإنجاح الدورة السابعة لتصبح واحة سيوة واجهة دولية متميزة لتسويق منتجات التمور المصرية عالية الجودة.

ووجَّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لغرفة الصناعات الغذائية لرعايتها ومشاركتها المتميزة في المهرجان السابع للتمور بسيوة وتعاونها مع محافظة مطروح ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، للخروج بالمهرجان بشكل لائق وعلي أعلي مستوي من التنظيم، لافتًا إلى مشاركة 9 دول بالمهرجان في دورته السابعة منها مشاركين من الامارات والأردن والسعودية والمكسيك وموريتانيا بجانب 95 عارضًا ومزارعًا ومنتجًا للتمور.