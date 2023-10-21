السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر السلام للتنمية": نطالب بعبور آمن للمساعدات الإغاثية دون قيد لقطاع غزة

أحمد فوقي
أحمد فوقي

رحبت مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" بالإعلان عن وصول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصف المؤسسة هذه الخطوة بأنها أول الغيث، ورغم أهميتها إلا أنها ليست كافية. 

وطالبت مؤسسة مصر السلام استمرار العبور الآمن لمزيد من قوافل الإغاثة العاجلة عبر معبر رفح البري، دون قيد أو شرط، والاستجابة لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر لإدخال هذه المساعدات التي أصبحت بمثابة حياة أو موت للملايين من المدنيين المحاصرين، والذين يتعرضون لجريمة إبادة جماعية يُسأل عنها صمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه ما ترتكبه سلطات الاحتلال. 

txt

مصطفى زمزم يكشف خطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى بعد دخول دفعة مساعدات إلى غزة

txt

رسالة أمل لشعوب العالم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

 ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية


وشدد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، على ضرورة  الضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، والعمل من أجل فك الحصار عن قطاع غزة الذي أصبح أكبر سجن مفتوح في العالم، مشيرًا إلى أن دخول أول قافلة إغاثة لا يعني على الإطلاق إغاثة أهل غزة، وإنها هم في أمس الحاجة لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية وفي أسرع وقت ممكن، ولا سبيل سوى السماح لعبور المساعدات بشكل آمن دون قيد أو شرط.

الاعتصام أمام مدخل رفح البري تحت شعار "مرابطون حتى الإغاثة"

وكانت شاركت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، في الاعتصام أمام مدخل رفح البري من الجانب المصري تحت شعار "مرابطون حتى الإغاثة"، من أجل الضغط لإدخال مساعدات الإغاثة إلى غزة، حيث تتكدس عشرات الشاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة أمام معبر رفح الحدودي، فيما تواصل سلطات الاحتلال حصارها لقطاع غزة وترفض إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد رئيس مؤسسة مصر السلام، أن عدم سماح سلطات الاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء وماء ودواء، فضلًا عن الحصار المفروض على قطاع غزة، هي جريمة إبادة جماعية لا يمكن للمجتمع الدولي التهاون معها، وينبغي سُرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومساءلة الجانب الإسرائيلي لرفع هذا الحصار، والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي.

 مصر سمحت بدخول المساعدات إلى غزة في ما تعنت الجانب الإسرائيلي لإدخالها

 وأشار " فوقي" إلى أن مصر سمحت بدخول المساعدات إلى غزة، لذلك وصلت عشرات الشاحنات المحملة بمساعدات الإغاثة من مختلف الدول عند معبر رفح الحدودي، غير أن تعنت الجانب الإسرائيلي وقصف معبر رفح أكثر من مرة، يحول دون إدخال هذه المساعدات إلى القطاع المحاصر، ويوجه رئيس مصر السلام ندائه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم التجرّد من الإنسانية، والضغط بكل السُبل الممكنة للدخول الآمن والفوري لقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
 

مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان قطاع غزة معبر رفح البري الامم المتحدة منظمة الهلال الأحمر إبادة جماعية

مواد متعلقة

بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام.. 42 حزبًا سياسيًا للرئيس السيسى: "لست وحدك"

"كتلة الحوار" تعلن تفويض الرئيس السيسي في رفض تهجير الشعب الفلسطيني (فيديو)

"الإصلاح والنهضة" يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

القصاص تناشد منظمات حقوق الإنسان "التنديد" بانتهاكات الاحتلال

حماة الوطن: قواعدنا الحزبية أعلنت دعمها للقضية الفلسطينية من ميادين الجمهورية

انتخاب مشيرة خطاب عضوًا في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة

"قومى المرأة" يفوّض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن مصر القومى

أمين عام "حماة الوطن": تهجير الفلسطينيين مرفوض شعبيا وسياسيا

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

تقرير أمريكى: الرئيس السيسى قدم للعالم سيناريو مختلفًا لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب