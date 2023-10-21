مصطفى زمزم يكشف خطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى بعد دخول دفعة مساعدات إلى غزة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن بدء دخول المساعدات وقوافل "مسافة السكة" إلى قطاع غزة هو انتصار للإدارة المصرية، حيث يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم أهالي غزة كواجهة للشعب كله.

وأوضح "زمزم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطط التحالف تحولت حاليًا إلى بدء تجميع وتوفير مساعدات جديدة وإرسالها من خلال معبر رفح، وذلك بعد التأكد من دخول باقي المساعدات، لافتًا إلى أن التحالف جدد دعوته لكل فئات الشعب، من خلال كل مؤسساته، بتلقيه التبرعات لصالح الأشقاء في فلسطين.

وفيما يخص صناع الخير، أشار "زمزم" إلى أن هناك خلية عمل لإدارة الأزمة، ويوجد فريق عمل يقوم بمهامه على مدار الساعة، حيث تم فتح كل المجالات لراغبي التبرع، والتى يتم تجميعها وإعدادها بشكل جيد لإرسالها إلى غزة.

ولفت إلى تعبئة المواد الغذائية وتغليفها بشكل جماعي ومحكم لتحمل درجات الحرارة، وتغير المناخ، وتم الأخذ في الحسبان تأخر دخولها إلى القطاع، مشيرًا إلى أن القوافل تضم مواد غذائية وبطاطين وكل الاحتياجات الأساسية الأخرى، كما أن القطاع الطبي وفر الأدوية وأكياس الدم اللازمة من خلال ثلاجات وسيارات نقل مخصصة لذلك، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، قالت عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير، إنه بالنسبة للمساعدات الإنسانية الطبية اهتمت المؤسسة بإرسال أدوية ليست لها شروط تخزين؛ بسبب عدم معرفة موعد فتح المعبر، ولضمان وصول الأدوية سليمة وصالحة للاستخدام.

ولفت "الجوهري" إلى أنه تمت مراعاة أن تكون المستلزمات الطبية خاصة بالإسعافات الأولية، بالإضافة لمجموعة أدوية للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، مشيرة إلى وجود أكثر من 15 ألف علبة أدوية في الشاحنات، فضلًا عن وجود كراسي متحركة وأنابيب أكسجين وخيوط للجراحة وإسعافات للحروق والبنج.