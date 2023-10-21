قمة القاهرة للسلام| العاهل الأردنى: حياة كل المدنيين ثمينة

وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كلمة باللغة الإنجليزية خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام، قال فيها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا يحيي العرب والمسلمون غيرهم بالدعوة لهم بالسلام والرحمة، فقد جاء ديننا بالمحبة والسلام، وأمر المسلمين بعدم قتل امرأة أو طفل أو قطع شجرة".

وأضاف: "هذه قواعد الاشتباك التي يجب على المسلمين اتباعها، كما يجب أن تُتبع معهم، فحياة كل المدنيين ثمينة".

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.