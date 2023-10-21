السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسوان: افتتاح مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة قريبًا

مركز علاج الإدمان
مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار العمل على توفير الخدمة الصحية بمدينة أسوان الجديدة والعمل على استكمال المنشآت الطبية، أوشك مشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، على الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات النهائية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن المحافظة في احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضى الإدمان وفقًا لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

أقسام المركز

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أن مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جارٍ تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، حيث يضم المركز 90 سريرًا، إضافة إلي ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضي، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء، وذلك تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لعلاج مرضي الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.

وأشار الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب، إلى أن محافظة أسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان في حين يوجد 5 مراكز (العزيمة) تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي مستوي الجمهورية فى محافظات: بورسعيد وقنا والغردقة ومرسي مطروح والمنيا وهذا المركز يكون الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضي الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع من محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أن محافظة  أسوان ينقصها هذا المركز لعلاج الإدمان.

يأتي ذلك في إطار الخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها جامعة أسوان للمرضي وأهالي أسوان.

مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة
مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة
مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة
مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة
مركز علاج وتأهيل الإدمان جامعة أسوان أعمال التطوير التجهيزات النهائية مكافحة وعلاج الإدمان

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بأسوان

ضمن إنجازات مبادرة الرئيس السيسي.. محافظ أسوان يكلف بمتابعة مشروعات سكن كريم بقريتين

الآلاف من أهالي أسوان ينتفضون في جمعة "تحيا مصر" دعمًا للقضية الفلسطينية

بـ3 مساجد كبرى.. المئات يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة فى أسوان

لافتات دعم قرارات الرئيس السيسى وأهالى فلسطين تملأ ميدان محطة أسوان (صور)

أهالى أسوان يتوافدون على ميدان المحطة للتضامن مع القضية الفلسطينية (صور)

من أسوان.. مواطن: وقفتنا أقل تعبير عن التضامن مع الأشقاء ضد جرائم الاحتلال

على هتافات "فلسطين عربية".. محامون أدفو يدعمون أهالي غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب