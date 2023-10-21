رئيس جامعة أسوان: افتتاح مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة قريبًا

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار العمل على توفير الخدمة الصحية بمدينة أسوان الجديدة والعمل على استكمال المنشآت الطبية، أوشك مشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان، بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، على الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات النهائية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن المحافظة في احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضى الإدمان وفقًا لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

أقسام المركز

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أن مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جارٍ تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، حيث يضم المركز 90 سريرًا، إضافة إلي ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضي، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء، وذلك تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لعلاج مرضي الإدمان، ويعد افتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية باسوان.

وأشار الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب، إلى أن محافظة أسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان في حين يوجد 5 مراكز (العزيمة) تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي مستوي الجمهورية فى محافظات: بورسعيد وقنا والغردقة ومرسي مطروح والمنيا وهذا المركز يكون الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضي الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع من محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن محافظة أسوان ينقصها هذا المركز لعلاج الإدمان.

يأتي ذلك في إطار الخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها جامعة أسوان للمرضي وأهالي أسوان.

مركز علاج الإدمان بالمدينة الجديدة