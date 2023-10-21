تقرير فرنسي: قمة القاهرة للسلام محاولة مصرية جاهدة لحل القضية الفلسطينية

قال “راديو فرنسا الدولي”، إن قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر اليوم السبت، محاولة مصرية جاهدة لتعزيز الوحدة بشأن الصراع في غزة وحل القضية الفلسطينية.

تفاصيل قمة القاهرة السلام

وأوضحت المنصة الفرنسية في تقرير لها أن قمة القاهرة للسلام بشأن فلسطين وأزمة التصعيد الأخيرة في غزة عقدت اليوم وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ومحاولة لمنع تفاقم أزمة غزة إلى حرب إقليمية أوسع.

وكشف التقرير عن أن قمة القاهرة للسلام ضمت العديد من رؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، بما في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله، إلى جانب وزراء خارجية العديد من الدول، حيث يجتمعون في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري على غزة.

قمة القاهرة للسلام تتصدى للتهجير القسري

وأشار التقرير إلى أهمية تصريحات عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، والتي حذر فيها من أن المصريين يرفضون التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، محذرًا من أن أي خطوة من هذا القبيل ستحول شبه الجزيرة المصرية إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.

وهناك أيضًا مخاوف عربية من إمكانية إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم بشكل جماعي، كما حدث خلال الحرب على قيام إسرائيل في عام 1948، بحسب التقرير.

"فاينانشيال تايمز": تعليق الآمال على قمة "القاهرة للسلام"

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير لها إن هناك تعويل كبير على قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها مصر اليوم السبت، لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الدول الأوروبية تسعى لتجنب الصدام مع قوى الشرق الأوسط بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين في قمة القاهرة السلام في مصر، والتي تهدد بكشف الانقسامات الصارخة حول الصراع.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي زعماء العديد من الدول لمناقشة الأزمة، لكن الزعماء الأوروبيين منقسمون، لاسيما وأن القمة من المتوقع أن تطالب بوقف إطلاق النار.