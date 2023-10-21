السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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صورة تذكارية للقادة والزعماء المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

تعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية قمة القاهرة للسلام العاصمة الإدارية الجديدة

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