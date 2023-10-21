قافلة بيطرية مجانية لقرى "حياة كريمة" بالمنوفية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق القواف البيطري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث بدأ تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنوفية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المنوفية في الفترة من ٢١ أكتوبر إلى ٢٤ أكتوبر 2023.

قوافل بيطرية

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذة القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل، أن هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى محافظة المنوفية.

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقرى ومراكز محافظة المنوفية في إطار مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.