السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد الاجتماعات التكوينية بكاتدرائية يسوع الملك

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، الاجتماعات التكوينية لمرحلتي الإعدادي والثانوي بكاتدرائية يسوع الملك. 

كان في استقباله الأباء الأب كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية.
وأجرى الأنبا باسيليوس فوزي حوارا مفتوحا مع الشباب مستمعا لآرائهم ومقترحاتهم 
وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم، مؤكدا فيها على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس بعمق والالتزام بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية وممارسة الأسرار بها والتفاني في خدمة الكنيسة.
وأعطى كلمة تشجيعية للخدام وتوجيهاته لهم في استخدام وسائل متنوعة لجذب مخدوميهم للكنيسة في الفترة القادمة.

الانبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الأجتماعات التكوينية كاتدرائية يسوع الملك مطران المنيا

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