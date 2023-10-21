فايز فرحات: مؤتمر القاهرة للسلام يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الأزمة

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سقف الطموح كبير بشأن مؤتمر القاهرة للسلام، كونه يعتبر جزءًا من عملية أو منهج مصري متكامل في التعامل مع القضية الفلسطينية، رغم أنه في المرحلة الحالية لا شئ يعلو فوق الجزء الإنساني من هذا الوضع، من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية الإنسانية لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية.



وأوضح "فرحات" في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر يهدف بشكل رئيسي لوقف هذا العدوان الغاشم على القطاع، ولا غنى عن ضرورة أن يكون هناك مسارًا لوصول الأمور إلى عملية سلام تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف: "الرؤية المصرية هي رؤية متكاملة تتعامل مع هذه القضية بمنهج متكامل، فاللحظة الراهنة تفرض استحقاقات محددة، لكن حتى إذ افترضنا انتهاء الأزمة، لابد أن يكون هناك مسارًا سلميًا للوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو إقامة دولة فلسطينية".