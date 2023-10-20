السفير محمد العرابى: التواجد الأمريكى من عدمه بقمة السلام لن يؤثر

أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التواجد الأمريكي من عدمه في قمة السلام بشأن فلسطين لن يؤثر بشكل كبير.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي بفضائية "سي بي سي"، أن الملف الأبرز هو فلسطين بقمة السلام المقرر إقامتها غدًا.

أشار السفير محمد العرابي، أن مؤتمر السلام غدًا يطمح في حل القضية الفلسطينية على المدى البعيد، وليس الأزمة الحالية.

نوه العرابي، أن بعد الأزمة الفلسطينية الحالية، سينهار النظام السياسي الإسرائيلي، وذلك بسبب ما حدث خلال السنوات الماضية.