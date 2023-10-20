الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير محمد العرابى: التواجد الأمريكى من عدمه بقمة السلام لن يؤثر

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

أوضح السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التواجد الأمريكي من عدمه في قمة السلام بشأن فلسطين لن يؤثر بشكل كبير.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي بفضائية "سي بي سي"، أن الملف الأبرز هو فلسطين بقمة السلام المقرر إقامتها غدًا.

أشار السفير محمد العرابي، أن مؤتمر السلام غدًا يطمح في حل القضية الفلسطينية على المدى البعيد، وليس الأزمة الحالية.

نوه العرابي، أن بعد الأزمة الفلسطينية الحالية، سينهار النظام السياسي الإسرائيلي، وذلك بسبب ما حدث خلال السنوات الماضية.

السفير محمد العرابي قمة السلام السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق فلسطين الاعلامي جابر القرموطي

مواد متعلقة

بسمة وهبة توجه رسالة هامة باللغة "العبرية" للإسرائيليين

صمام الأمن.. إشادات دولية بجهود مصر قيادًة وشعبًا لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

السفير محمد حجازي: الحكومة الإسرائيلية ارتكبت عدد من الجرائم بشهادة الكنيست

اللواء سمير فرج: الصراع القادم بالمنطقة سيكون على غاز البحر المتوسط

سمير فرج: نتنياهو تاريخه السياسى انتهى ومن المتوقع أن يعزل من منصبه قريبًا

مصطفى الفقى: عملية طوفان الأقصى قضت على كبرياء الجيش الإسرئيلى

خبير إعلام رقمى يشرح كيف تعمل خوارزميات "فيسبوك" ضد المنشورات الداعمة لفلسطين

باحث فى الشئون الإسرائيلية: تهجير الفلسطينين إلى سيناء مخطط قديم

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. حسين لبيب يكتسح ويقترب من رئاسة الزمالك

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

فيديو رحمة زين.. مصرية توبخ مراسلة CNN أمام معبر رفح

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

المساعدات الطبية تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية

سيناريوهات الاجتياح البري الإسرائيلى لقطاع غزة

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس