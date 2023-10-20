أشرف زكى يرفع علم دولة فلسطين من أمام معبر رفح (صور)

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على التواجد، اليوم الجمعة، أمام معبر رفح المصري برفقة وفد من النقابة والفنانين لدعم القضية الفلسطينية.

وظهر "زكي" في عدد من الصور أمام معبر رفح، وهو يحمل علم دولة فلسطين، وشارك جمهوره عددا من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" وعلق قائلا: "فلسطين عربية".

ووصل وفد من نقابة المهن التمثيلية إلى معبر رفح لدعم أهل غزة، وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية، التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مرتدين الوشاح الفلسطيني.

شارك في الوقفة كل من الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وإيهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

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