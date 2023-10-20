الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: قمة القاهرة للسلام خطوة جادة لإعادة طرح القضية الفلسطينية دوليًا

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

أكد صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اختيار الدولة المصرية لتوقيت إطلاق قمة القاهرة للسلام، يؤكد على الريادة المصرية في ملف السلام بالشرق الأوسط.

وقال “وهبة” خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، إن القمة تحظى بمشاركة إقليمية ودولية واسعة النطاق وتحمل استجابة إقليمية ودولية لدعوة مصر بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محاولة لإعادة طرح القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي بعد سنوات طويلة من النسيان.

وشدد على أنه يعول على قمة القاهرة للسلام لوقف التصعيد داخل قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى مسار مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنوات لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

كما أكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لم تدخر جهدًا على جميع المستويات السياسية والدبلوماسي  لمساعدة الأشقاء في فلسطين، موضحًا أن التطورات التي نشهدها في قطاع غزة هي الأخطر منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وتمر بمنعطفات خطيرة يومًا بعد الآخر، مما يؤكد أهمية المساعدات المصرية في هذا التوقيت.

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