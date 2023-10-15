الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن": مصر تدعم القضية الفلسطينية فى كل الاتجاهات

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تلعب دورًا هو الأقوى والأبرز في القضية الفلسطينية.

وأضاف عبداللطيف: "الدولة المصرية لم ولن تتخلى أبدًا عن القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هى الداعم الأول والأكبر لحقوق الأشقاء الفلسطينيين".

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن" أن وقوف الدولة المصرية مع الإخوة الأشقاء في فلسطين هو موقف ثابت ودائم على المستوى العربي والقومي، وأن مصر دائمًا ستظل هي المدافع الأول عن جميع الدول العربية، وأن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا داعمة للقضية، وأن مصر لن تتخلى عن تقديم كل مساعيها سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، أو عن طريق مساندة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة.

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حملات التبرع بالدم 

وتابع عبداللطيف: "التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع بالدم تدل على معدن الشعب المصري الأصيل الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض، التي تقف دائمًا مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني، والفترة الأخيرة شهدت تسابقًا من قبل الجميع للتبرع بالدم وموقفًا داعمًا وثابتًا من القضية، ومن ثم لن يقبل أحد المزايدة على الدور المصري في القضية الفلسطينية التي تتبناها الدولة المصرية، والتاريخ خير شاهد على ذلك".

وتسلم ممثلو الهلال الأحمر في شمال سيناء شحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد وصولها لمدينة العريش، وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.

وتتضمن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية، كما تضمنت المساعدات ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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