الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء فلسطين: دعم إسرائيل بشكل أعمى هو رخصة للقتل

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

صرح رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية، الجمعة، بأنه لن يدين هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص في 7 أكتوبر، قائلًا: "إن دعم إسرائيل بشكل أعمى هو رخصة للقتل".

أضاف "آمل ألا تسير الولايات المتحدة في هذا الاتجاه"، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

كارثة فلسطينية منذ 75 عامًا 

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وفي مقابلة أجريت معه في رام الله بالضفة الغربية، قال أشتية: "القصة الفلسطينية لا تبدأ في 7 أكتوبر"، "الكارثة الفلسطينية موجودة منذ 75 عامًا، وكنا نبكي بصوت عالٍ، وكنا نصرخ بصوت عال وواضح (أننا) بحاجة إلى حل".

ومضى يقول إن "الإدانة يجب أن تكون (لقتل) كل مدني، كل إنسان لا يستحق الموت. وعلينا أن ندين ذلك"، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها صادر اليوم، كما أكد أشتية أن مشاعر الشعب الإسرائيلي هي مشاعر انتقامية.

وقال "إسرائيل ليست تحت تهديد وجودي، وأعتقد أن البيت الأبيض، والرئيس بايدن يجب أن يدعو الأطراف إلى الجلوس والعمل معًا من أجل حل سلمي".

وتابع "أن الزيارات التي قام بها زعماء العالم إلى تل أبيب لدعم إسرائيل - في إشارة جزئية إلى زيارة بايدن يوم الخميس وزيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأسبوع الماضي، من بين زيارات أخرى - أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة عملها". 

وقال أشتية: "أن الدعم الدولي يجب أن يكون من أجل السلام وليس العدوان".

ودعا رئيس الوزراء إلى بذل جهد دولي جماعي بقيادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء الحرب، لافتًا الى أن كل ما نحتاجه هو جهد دولي جماعي من جانب أعضاء مجلس الأمن لأخذ زمام المبادرة في إنهاء الصراع وإيجاد حل.

الكارثة الفلسطينية غزة إسرائيل رئيس الوزراء اقطاع غزة

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