الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: قيادة الرئيس السيسى تحرك المياه الراكدة وقمة السلام تُحسب لمصر

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

قال باسل الكاظمي، الكاتب والباحث السياسي، إن مصر دومًا وتكرارًا تأخذ الصدارة في حلحلة الكثير من الأزمات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي بهذه المبادرة والقمة فإن قيادته تحرك المياه الراكدة وسيصل لنتائج متقدمة ولم نلحظ هذه المبادرة من أي دولة عربية ومصر هي التي اتخذت المبادرة وتحسب لها.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة سوف تحصد ثمارها وستكون هناك مساع إيجابية لتهدئة الأوضاع بغزة، لأنه إذا بقيت المسألة كما هي الآن سيكون هناك قتل بالإجماع وإبادة جماعية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، بادر بعقد قمة في هذه الظروف التي تمر بالمنطقة، خاصة أننا في حاجة لمثل هذه المؤتمرات وسيكون هناك تقارب في وجهات النظر. 

المؤتمر يجب فيه توحيد للخطابات والصفوف

وتابع أن المؤتمر يجب فيه توحيد للخطابات والصفوف وإعادة اللحمة الوطنية والعربية لأن الكثير من الدول العربية بقيت متفرجة تجاه ما يحدث في فلسطين وقيادة الرئيس السيسي هي التي حركت المياه الراكدة، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تشير إلى الحلحلة الجزئية.

وأكد أن مصر اليوم نرى إصرارا وعزيمة تجاه هذا المؤتمر ونتوقع أن يكون هناك فتح للمنافذ لإرسال المساعدات وغيرها وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالسياسات الفلسطينية وسوف يصلون لنتائج متقدمة.

الباحث السياسي قيادته تحرك المياه الراكدة مساعي إيجابية توحيد للخطابات إرسال المساعدات

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