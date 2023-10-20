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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

في دورته الخامسة

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يعلن جدول "الندوات والمائدة المستديرة"

فريدة فهمي
فريدة فهمي

أعلنت لجنة الندوات والمحاور الفكرية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن برنامج «الإطار الفكري»، المقدم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى لهذا العام، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، والتي من المقرر أن تنطلق غدا 21 أكتوبر ويستمر حتى 27أكتوبر.

وينظم «الإطار الفكري» في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، تحت إشراف د. محمد سمير الخطيب، وتنسيق الناقدة مي الدماصي، بعنوان «المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية»، بسينما الهناجر في الساعة 6 مساءً إلى 8 مساءً.

ويشهد يوم الأحد22 أكتوبر 2023، إقامة ماستر كلاس.. «Master Class» بعنوان «تطورات مهارات التمثيل والإخراج الصحفي في المسرح الجامعي» تقديم بروفيسور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، د. رانيا فتح الله أستاذ التمثيل بكلية الآداب قسم المسرح جامعة حلوان، والتي تشكل كأنها مناظرة مسرحية، يدير المناظرة والحوار الفنان والمخرج المغربي إلياس بوشري.

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ويشهد يوم الاثنين 23 أكتوبر، ندوة بعنوان «مهرجانات الشارقة وتأثيرها على المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية»، والتي تُقدم لقاءً خاصًا مع مكرم الدور ة الخامسة أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة الشارقة في دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية ويدير الندوة الكاتب مجدي محفوظ.

وفي اليوم نفسه، عقب الندوة يُقام حفل لتوقيع كتاب دكتور. حسن عطية «سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية»، لكل من الناقد والباحث الدكتور عامر صباح المرزوك، والناقد دكتور. رسل خلفة البكري من العراق، والكتاب إصدار دار المعارف المصرية.


ويختتم «الإطار الفكري» برنامجه يوم الثلاثاء 24   أكتوبر، والذي يشهد إقامة «المائدة المستديرة» وتقدم هذا العام بعنوان «المهرجانات المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية».

ويشارك بالمائدة المخرج ماجد بن مسعود العوفي مدير مهرجان آفاق (سلطنة عمان) د. فتحي بن عمر (تونس) مدير مهرجان المنستير، أ. نجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، ومؤسس مهرجان إبداع لطلاب الجامعات (مصر)، ويديرا المائدة عبد الله عمر باحطاب مدير مهرجان الكليات جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) والإعلامية نجوى المهري (تونس)

الجدير بالذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور.  أمل صديق عفيفي، والدكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي المخرج عمرو قابيل رنامج الإطار الفكري فعاليات الدورة الخامسة الفنانه القديرة فريدة فهمي الحياة لنا

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