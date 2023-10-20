هاني رمزي: قانون الفطرة الإنسانية تلاشى من قلوب المجتمع الغربي بالكامل

قال الفنان هاني رمزي، إن الوضع في فلسطين في غاية الأسى والحزن، حيث تسعى إسرائيل بشكل علني الآن إلى الاشتباك مع مصر والحصول على سيناء بحجة تسوية القضية الفلسطينية.

تحيز الغرب لإسرائيل

وأكد الفنان هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن قانون الإنسانية والفطرة الإنسانية تلاشت من قلوب المجتمع الغربي بالكامل، حيث هناك تحيز واضح لإسرائيل.

وأضاف في حديثه، أن الجيش المصري قوي وقادر على تحطيم الجيش الإسرائيلي في حال المساس بالأمن القومي المصري ومحاولة السيطرة على سيناء، ولكن ينبغي القول أن الحرب قد تؤثر على كافة دول الوطن العربي وليس مصر فقط.

جرائم إسرائيل

وتابع: "مايحدث في فلسطين جريمة واضحة في حق الإنسانية، ويجب على الجميع الدعاء لهذا الشعب الذي يعاني منذ سنوات كثيرة من هذا الاحتلال الغاشم".