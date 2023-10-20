لطيفة: "مصر قوية بشعبها وجيشها.. ماتخافوش عليها خافوا على اللى يعاديها"

أعلنت المطربة التونسية لطيفة، عنت دعمها للقضية الفلسطينية مُشيدًة بالمسيرات والمظاهرات التي نظمها المصريون دعمًا للقضية ورفضًا لمخطط تهجير المدنيين من قطاع غزة.

ونشرت “لطيفة” عبر حساب “إنستجرام”، مقطع فيديو من أغنيتها الوطنية المصري: "مصر هي هي بقوة شعبها".

وتضمن مقطع الفيديو عددا من المشاهد لقافلات المساعدة التي تتواجد على حدود معبر رفح لمساعدة الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة.

وعلقت على الفيديو بكلمات من الأغنية: “مصر هي هي مصر بقوة شعبها مصر هي هي مصر ماحدش قدها تفضل برضه هي مصر مهما حصلها ماتخافوش عليها.. خافوا على بيعاديها.. مستحيل يوقعوها.. مين يقدر عليها.. الله حاميها”.

أغنية “مصر هي هي بقوة شعبها” من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد وجيه.

وأعلنت “لطيفة” تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وأشقائنا في غزة، فيما يتعرضون له من اعتداءات وتجاوزات إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال.

منصات عالمية تحذف أغنية "إلى طغاة العالم"

قامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية "إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة منذ سنوات، وهى قصيدة للشاعر أبوالقاسم الشابي، وألحان جمال سلامة.

كانت لطيفة أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد أحداث غزة، وعلقت لطيفة على الفيديو الذي طرحته عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد.. حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف.. وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه".