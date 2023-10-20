الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القصاص تناشد منظمات حقوق الإنسان "التنديد" بانتهاكات الاحتلال

مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين

شاركت جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في الوقفة التضامنية مع فلسطين بمحافظات مصر، بمشاركة ملايين المصرين تضامنًا مع إخواتنا في غزة.

وأشارت د.شيماء القصاص، رئيس مجلس جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان، إلى أننا بصفتنا كمنظمات حقوقية نعمل على تعزيز الحقوق ودعم الحريات والشعوب في تقرير مصيرها، يحتم علينا تسليط الضوء على الانتهاكات الصارخة والعلنية في حق الشعب الفلسطيني المكلوب، حيث تعد هولوكوست غزة في مستشفي المعمداني اكبر انتهاك حقوقي في حق اهالي قطاع غزة.

ونوهت القصاص إلى أن حالة الصمت الدولي تجاه هذه القضية يدعونا أن نراقب بكثب وقلق حالة حقوق الانسان في فلسطين وقطاع غزة ومع استمرار الدعم الغربي لدولة الاحتلال وسياستها الممنهجة لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة وتهجيرهم إلى سيناء في مصر.

ناشدت القصاص منظمات حقوق الانسان الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني والتنديد بالانتهاكات الصارخة والعلنية في حقهم، وهو الأمر الذي يستوجب وقوف الملايين ضد هذا الإرهاب الغاشم والعلني من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معربة عن رفضها لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء فأرض سيناء ارض مصرية: “نؤكد بصفتنا حقوقيين ننادي باحترام القانون الدولي الانساني والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات”، كما نؤكد على ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بحقوق الانسان، والمشاركة في التنديد بهذا التنكيل في حق الشعب الفلسطيني".

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مظاهرات حاشدة لحماية الأمن القومي المصري ودعم فلسطين

 

جمعية تنمية وطن الوقفة التضامنية فلسطين دعم الحريات حقوق الانسان الدولية

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