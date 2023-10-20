الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيلان جبر: مصر لن تتهاون في الحفاظ على حدودها

جيلان جبر
جيلان جبر

أكدت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، أن المشهد السياسي حالًا، جديد على الشعب المصري بل والمنطقة العربية أجمع، وهذا ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من التصريحات.

أضافت جبر خلال استضافتها ببرنامج "مصر تنتخب" بقناة المحور الفضائية، أن الجميع يقف على أطراف خطر يهدد المنطقة العربية، بسبب خطط الكيان الصهيوني في تقسيم شرق أوسط جديد.

نوهت جبر، أن الدول الأوروبية تقف بكل ما أوتيت من قوة من إسرائيل، وهذا من المواقف الغريبة التي تعتبر جديدة علينا خاصة عند فتح القضية الفلسطينية من وقت لآخر.

جيلان جبر مصر الكاتبة الصحفية جيلان جبر مصر تنتخب المنطقة العربية

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