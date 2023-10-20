فى اليوم الـ 13.. جهود الرئيس السيسى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشاطًا مكثفًا على المستوى العالمي، ما بين استقبال قادة واتصالات هاتفية، في محاولة لوقف وتيرة التصعيد الذي ينتهجه جيش الاحتلال أمام الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي التحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين.

وعرضت فضائية إكسترا نيوز، فيديوجراف عن جهود الرئيس السيسي، في محاولة حل القضية الفلسطينية.

السيسي يستقبل العاهل الأردني

بحث الرئيس السيسي، مع نظيره الأردني العاهل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مجددين الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن.

السيسي وقائد القيادة المركزية الأمريكية

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

جاء ذلك خلال استقبله الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدًا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة.

السيسي والمستشار الألماني

كما تبادل الرئيس السيسي، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال استقبله بقصر الاتحادية الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

السيسي ووزيرة الخارجية الفرنسية

أكد الرئيس السيسي، لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن رفضه تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

وتوافق الجانبين على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

السيسي ونظيره الروسي

ناقش الرئيس السيسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم.

السيسي ونظيره الأمريكي

اتفق الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

السيسي ورئيس جنوب إفريقيا

أكد الرئيس السيسي، خلال اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة في ضوء تدهور أوضاعهم الإنسانية إلى حد حافة الكارثة.

السيسي والرئيس القبرصي

وأكد الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة، مستعرضًا الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

السيسي ورئيس وزراء اليابان

أكد الرئيس السيسي، على أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

وشدد الرئيس خلال اتصالًا هاتفيًا من فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

السيسي ورئيس حكومة إسبانيا

أكد الرئيس، خلال اتصالًا هاتفيًا من بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلًا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية

توافق الرئيس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنيًا وإنسانيًا، مستعرضًا نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر على المستويين الدولي والإقليمي، من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

السيسي ورئيس وزراء كندا

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

السيسي ورئيس وزراء النرويج

أكد الرئيس السيسي، مع يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، على أهمية العمل الحثيث على وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة دفع جهود التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.

السيسي ورئيس الوزراء اليوناني

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجرى التباحث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في غزة، وتم التوافق حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف.