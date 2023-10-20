أبو الرُب لـ"الدستور": "قمة القاهرة للسلام" ضرورية لدحض مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء

اعتبر الإعلامي الفلسطيني محمد أبو الرُّب، "قمة القاهرة للسلام" التي ستعقد غدًا السبت، بشأن القضية الفلسطينية ضرورية لتوصيل رسالة واضحة لكل العالم أن الأمة العربية والإسلامية لن تظل صامتة أمام مخطط التهجير الصهيوني إلى سيناء.

أضاف أبو الرب، لـ"الدستور: أننا "لا نطالب الزعماء العرب بالحرب ولا نطالبهم بالسلاح.. فقط نريد منهم حماية أطفال ونساء ورجال فلسطين وخاصة بغزة من العدوان الاجرامي الإسرائيلي على أبناء شعبنا والضغط على أمريكا وأوربا بوقف هذا العدوان الغاشم".

وتابع "نرفض جملة وتفصيلا تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينين..نحن باقون في أرضنا ولن نخرج منها أبدا إلا بإبادتنا.

المخطط الصهيوني القادم هدم الأقصى الشريف

وأردف "ونحذر من المخطط القادم الذي سيكون الأخطر على أمتنا العربية والإسلاميه وهو هدم المسجد الاقصى القبلة الاولى ومسرى سيدنا محمد عليه السلام وسيكون هذا آخر مسمار في نعش العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم".

ودعا الإعلامي الفلسطيني الشعوب العربية والإسلامية كافة إلى مواصلة الخروج إلى الشوارع والميادين العامة والاعتصام تنديدًا بهذا العدوان الارهابي على فلسطين:"سنبقى كما عهدتمونا ندافع عن قضية الأمة العربية والإسلامية حتى أخر نقطة دم في فلسطين ".

وتحتضن العاصمة الإدارية غدًا السبت "قمة القاهرة للسلام" والتى تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

ووجه الرئيس السيسي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري قبل أيام، دعوة إلى القوى الإقليمية والدولية ودول الجوار للمشاركة في "قمة القاهرة للسلام"، سعيًا للوصول لتهدئة توقف العدوان المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الحالي، بعد إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية "طوفان الأقصى".