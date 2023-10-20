CNN: مصر تستعد لعقد قمة سلام عالمية غدًا

سلّطت شبكة CNN الأمريكية، الضوء على قمة السلام في مصر المقرر إجراؤها غدًا السبت في القاهرة، مشيرة إلى أن مصر دعت القادة الإقليميين والدوليين للمشاركة، في محاولة لتهدئة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وأفادت الشبكة الأمريكية في تقرير لها صادر اليوم، بأنه سيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من القادة في قمة في مصر يوم السبت، وأكد قادة من قطر وتركيا واليونان والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وقبرص حضورهم، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

إضافة إلى ذلك، أكد الزعيم الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية حضورهم، وبشكل منفصل، أكدت اليابان أن وزير خارجيتها يوكو كاميكاوا سيكون حاضرًا أيضًا في القمة.

ويتوافد العديد من القادة العرب والدوليين استعدادًا لعقد القمة غدًا في القاهرة.