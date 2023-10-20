الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة  المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة  لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة الغد أمام سموحة وهو في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين. ويأتي سموحة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهة واحدة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني  - مصطفى الزناري  - محمد طارق - أحمد فتوح  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

اقرأ أيضا.. "أوسوريو" يجهز سيف الجزيري ببرنامج خاص.. وحسام عبد المجيد يشارك في تدريبات الزمالك

"أوسوريو" يجهز سيف الجزيري ببرنامج خاص.. وحسام عبد المجيد يشارك في تدريبات الزمالك

شارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.

وخاض اللاعبان مران  الزمالك اليوم بصورة كاملة، وشارك الثنائي في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم  السبت المقبل  في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك مباراة الزمالك وسموحة أوسوريو سموحة الدورى المصرى

مواد متعلقة

مشاجرة بين أنصار القائمة الموحدة والمستقلين في انتخابات الزمالك

ظهور حسام حسن.. قائمة سموحة لمواجهة الزمالك بدورى نايل

الأكثر قراءة

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

تنطلق قمة القاهرة للسلام غدًا.. تعرف على أبرز المشاركين

من ميدان التحرير.. مواطنون: "بنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكى يا إسرائيل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط