أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة الغد أمام سموحة وهو في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراتين. ويأتي سموحة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهة واحدة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

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"أوسوريو" يجهز سيف الجزيري ببرنامج خاص.. وحسام عبد المجيد يشارك في تدريبات الزمالك

شارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.

وخاض اللاعبان مران الزمالك اليوم بصورة كاملة، وشارك الثنائي في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.