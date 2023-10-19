الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"أوسوريو" يجهز سيف الجزيري ببرنامج خاص.. وحسام عبد المجيد يشارك في تدريبات الزمالك

الزمالك
الزمالك

شارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.

وخاض اللاعبان  مران  الزمالك اليوم بصورة كاملة، وشارك الثنائي في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم  السبت المقبل  في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


محاضرة أوسوريو

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية مطولة على اللاعبين خلال مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة للحديث عن الاستعدادات  الأخيرة للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وحرص المدير الفني  الكولومبي على توضيح مهام ودور كل لاعب في الملعب وشرح بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في التقسيمة.

وشدد خوان كارلوس أوسوريو قبل انطلاق التقسيمة الفنية على أهمية تنفيذ كل ما تم شرحه بشكل دقيق .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم  السبت المقبل  في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


حداد الزمالك

وأعلن  نادي  الزمالك حالة الحداد  لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد.

وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث  من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة،  وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الزمالك حسام عبد المجيد محمد طارق ملعب الترسانة سموحة الدوري الممتاز

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