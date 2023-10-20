بايدن يطالب الكونجرس بتخصيص 14 مليار دولار لإسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من الكونجرس مخصصات للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار تتضمن 14 مليارًا لإسرائيل، وذلك وفقًا لعاجل للقناة.

انتقاد مجلة فورين بوليسي لبايدن

كانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أكدت أن الدعم المطلق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل سيجعل من الصعب تصديق تعاطفه مع أوكرانيا.

وتابعت الصحيفة أن دعم بايدن المطلق لإسرائيل بالرغم من العدوان الغاشم على قطاع غزة، أعاد للعالم مشهد الدعم الصيني المطلق لروسيا خلال أزمتها العسكرية مع أوكرانيا، فكيف يمكن لدولة كبرى مثل روسيا تمتلك أحد أكبر الجيوش في العالم أن تدخل في حرب مع جارتها الصغيرة!.