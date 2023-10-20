إدارة بايدن تطلب 14 مليار دولار من الكونجرس كتمويل إضافى لدعم إسرائيل

طلبت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، 14 مليار دولار، من الكونجرس كتمويل إضافي لدعم إسرائيل.

ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل والحدود الجنوبية للولايات المتحدة وغيرها، ويأتي الطلب مع توقف عمل الكونجرس، حيث يتقاتل الجمهوريون في مجلس النواب حول من يجب أن يكون رئيسًا.

ووفقاً لشبكة CNN الأمريكية، فقد طلبت إدارة بايدن الجمعة أكثر من 105 مليارات دولار من الكونجرس لدعم الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

أكبر طلب للرئيس جو بايدن في الحزمة هو أكثر من 61 مليار دولار لأوكرانيا، منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، أطلقت الولايات المتحدة ترسانة بقيمة 44 مليار دولار كمساعدة أمنية وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الخارجية.

ودعا بايدن إلى تقديم 14.3 مليار دولار إضافية لإسرائيل و2 مليار دولار أخرى لأمن تايوان والمحيطين الهندي والهادئ، وما يزيد قليلاً على 9 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية.

توقف العمل في الكونجرس

يأتي الطلب في ظل توقف العمل في الكونجرس، حيث لا يزال الحزب الجمهوري في مجلس النواب منقسمًا حول من يجب أن يكون رئيسًا، ويضغط النائب اليميني المتشدد جيم جوردان من ولاية أوهايو لإجراء تصويت ثالث بعد فشله مرتين في الحصول على المطرقة.

إضافة إلى ذلك، يسعى البيت الأبيض للحصول على 6.4 مليار دولار للعمليات الحدودية في مواجهة الجمهوريين الذين انتقدوه لعدم قيامه بما يكفي للتعامل مع الهجرة من أمريكا اللاتينية. يتضمن الطلب أيضًا نحو 1.2 مليار دولار للجهود الرامية لمكافحة الفنتانيل، الذي أدى إلى موجة من الجرعات الزائدة المميتة في الولايات المتحدة.

وفي خطاب نادر ألقاه مساء الخميس من المكتب البيضاوي، استعرض بايدن طلب التمويل ووصفه بأنه "استثمار ذكي سيؤتي ثماره للأمن الأمريكي لأجيال".

وقال بايدن إن الأموال الإضافية المخصصة لجهود الحرب في إسرائيل وأوكرانيا "ستساعدنا على إبقاء القوات الأمريكية بعيدًا عن الأذى، وستساعدنا في بناء عالم أكثر أمانًا وسلامًا وازدهارًا لأبنائنا وأحفادنا".