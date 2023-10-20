"حماة الوطن" يندد بأكاذيب الإعلام الغربى بغلق مصر معبر رفح

ثمن اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي نزول الملايين من الشعب المصري في جميع الميادين تلبية لدعوة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيدًا بموقف القيادة السياسية ووقوفها بجانب القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب جميعا، مشددًا على رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأوضح أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف أو أي مسمى من المسميات وأن السيادة المصرية ليست مستباحة، مؤكدًا أن الشعب المصري كله خلف الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات تجاه القضية الفلسطينية.

وندد نصير بما يردده الإعلام الغربي من أكاذيب تتعلق برفض مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية في حين أن المعبر استهدف من قبل قوات الاحتلال أكثر من مرة، وهذا ما أكدة المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، مطالبًا وسائل الإعلام الغربية تحري الدقة وعدم الانسياق إلى روايات الكيان الصهيوني الكاذبة.

أشاد نصير بكل أمانات حزب حماة الوطن في كل المحافظات التي شاركت في المليونيات التي تمت اليوم لدعم وتأييد الرئيس السيسي في ما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.