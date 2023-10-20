حماة الوطن: كلمة جوتيريش من أمام معبر رفح تأكيد لموقف مصر من القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أمام معبر رفح هو ما تنادى به مصر منذ اندلاع المعركة، مؤكدا على ضرورة أن تضلع المنظمات الأممية بدورها المنوط بها واستخدام جميع أدواتها لسرعة فتح المعبر أمام شاحنات المساعدات.

الجرائم الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ “الدستور” أن حقوق الإنسان وحياة المدنيين ومقدراتهم يجب أن يتم إخراجها من معادلات السلطات الإسرائيلية للضغط على المقاومة، حيث إن ما يحدث يعد جرائم حرب يجب أن يتم محاسبة مرتكبيها.

ضرورة العمل على دخول المساعدات للقطاع

واتفق النائب أحمد بهاء شلبي، مع الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل على دخول الشاحنات يوميا إلى غزة لإغاثة السكان هناك على نحو مستمر، ووقف إطلاق النار والعمل على التوصل الى حلول قبل تطور الأمور أكثر من ذلك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش:" من المستحيل أن تكون هنا ولا تكن بقلب مكسور، حيث يوجد خلف هذه الأسوار 2 مليون شخص يعانون بشكل خطير، ولا يوجد لديهم طعام أو أدوية أو غاز".

وأضاف “جوتيريش” خلال كلمته بمؤتمر صحفي عالمي من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة: "هم تحت النيران ويحتاجون إلى كل شيء للنجاة في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالمساعدات من غذاء وطعام وأدوية وهذه الشاحنات ليست مجرد شاحنات وإنما هي خط حياة للكثيرين في غزة".

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن مصر دولة ذات سيادة، ويجب الإقرار بقوانين المؤسسات المصرية واحترامها مثل مؤسسة الهلال الأحمر المصري من أجل تحويل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك دعما إنسانيا كبيرا للشعب في غزة، وللأسف هذه ليست عملية إنسانية عادية، هذه عملية في منطقة حرب، وهذا هو سبب المناشدة بوقف إطلاق النار كشرط سابق لإيصال المساعدات الإنسانية، قائلا نحن لا نريد عقاب المدنيين في غزة مرتين؛ أولا بسبب الحرب والثاني بسبب فقدان الغيث الإنساني، لذلك فمن الواضح أن وقف إطلاق النار الإنساني سيسهل الأمور ويجعلها أكثر أمانا للجميع.