حزب المؤتمر: المصريون أثبتوا للعالم اصطفافهم خلف قرارات الرئيس حماية للأمن القومى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المصريين أثبتوا للعالم أنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية حمايًة للأمن القومى ودعمًا للقضية الفلسطينية.

اصطفاف شعبي دعمًا لقرارات الرئيس

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريحات له، أن الجميع اصطف خلف القيادة السياسية ليعلن رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد المخططات الإسرائيلية وما يلزم لحث المجتمع الدولي للقيام بواجباته.



الهجمات الوحشية علي الشعب الفلسطيني

واستنكر “غنيم” الهجمات الإسرائيلية الوحشية علي المدنيين العزل في قطاع غزة وآخرها كان قصف المستشفى المعمداني، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، ليتحولوا إلي أشلاء مما يمثل إبادة جماعية وتصعيد خطير ينذر بزيادة الشهداء، الأمر الذي يستلزم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به ضد العدوان الغاشم، قائلا:" على الدول العظمي القيام بواجبها لوقف العدوان الوحشي، وأن ما يحدث جريمة حرب، بحق المدنيين العزل والنساء، في ظل حصار شديد من الكيان الاسرائيلي، وقطع للكهرباء والمياه والمساعدات عنهم".

قمة القاهرة للسلام

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام"، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية: "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".