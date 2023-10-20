نائب رئيس حزب المؤتمر يطالب المجتمع الدولى بوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

طالب الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي للتحرك بقوة وحزم لوقف أعمال التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ودعوات التهجير التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إحلال السلام في المنطقة، حيث يعاني الأشقاء الفلسطينيون وأطفالهم من الحصار والعنف المستمر.

تجاوزات العدوان الإسرائيلي

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن انتهاكات وتجاوزات العدوان الإسرائيلي المجرم بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وافتعال أزمة مدروسة وأزمة لاجئين جديدة لدفع ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني للهجرة، معتبرًا أن هذا العمل الغير أخلاقي يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية.

منع وصول الإمدادات

وأكد الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر، أن منع وصول الإمدادات الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية والهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس يُعرض المواطنين المدنيين العزل وبخاصة النساء والأطفال لخطر الموت.

جهود مصر والأردن لاحتواء الأزمة

وأشاد الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على تأكيدهما موقف مصر والأردن، ومطالبتهما بالوقف الفوري للعدوان على غزة، وحماية المدنيين والأطفال ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام"، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية: "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".