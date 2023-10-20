مسئول بكنيسة البحيرة: ندعم الرئيس السيسي في قراراته للحفاظ على أمن الوطن

أشاد "بشارى عبدالملاك" مسئول العلاقات العامة بكنيسة البحيرة، بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره الرائد في الحفاظ على أمن الوطن ودعم قضية فلسطين، مؤكدا أن جميع القوى السياسية بمدن ومراكز المحافظة جاءت اليوم من أجل إرسال رسالة للعالم أجمع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائدنا وكلنا أمامه وخلفه فى أى وقت وفى أى قرارات يتم اتخاذه فى ظل الاعتداءات الغاشمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبدالملاك أن تحالف الأحزاب المصرية مؤيد لموقف مصر والرئيس السيسي فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، مشددا على أن جميع المصريين مستعدون للتظاهر وتفويض الرئيس السيسي تعبيرًا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى كلنا مصريين نعيش فى ظل وطن واحد للجميع.

وتابع أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني عن رفضه لتهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، تتوافق مع إرادة الشعب المصري بأكمله وتعبّر عنها بشكل كامل.

وأشار إلى أن تنفيذ تلك الأفكار سيؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة بعد عقود من معاهدة السلام.



مسيرة بالآلاف لتأييد وتفويض الرئيس بكافة القرارات تجاه القضية الفلسطينية

قام الآلاف من أهالى محافظة البحيرة بتنظم مسيرة سلمية كبرى تضامنا" مع فلسطين الآبية، مؤيدين كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على القضية والهوية الفلسطينية.

وتقدم المسيرة الآلاف من المسلمين والمسيحيين، يد بيد مرددين تحيا مصر كلنا خلف الرئيس السيسي، كلنا مع القضية الفلسطينية، مسلمين ومسيحيين نسيج واحد متضامنين ومؤيدين كافة القرارات والإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الفلسطينية.

حيث انطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة من أمام أمام محافظة البحيرة إلى ميدان جلال قريطم بدمنهور، الذى شهد تواجد عشرات الآلاف من أبناء محافظة البحيرة، فى يوم العزة والتضامن لغزة وفلسطين والتأييد والتفويض للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه مناسبا" للحفاظ على سلامة مصر ووحدة أراضيها وأمن وسلامة شعب فلسطين.