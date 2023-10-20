الصحة الفلسطينية: 37 مجزرة ارتكبها الاحتلال داخل غزة خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، الجمعة، عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدًا، و669 إصابة بجراح مختلفة، خلال 24 الماضية.

وأضاف "القدرة" في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف طال كنيسة الروم الأرثوذكس وسط غزة وصل منها إلى مجمع الشفاء الطبي 16 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وتابع: "مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس مزجت دم العوائل المسيحية والمسلمة الذين التجأوا إلى الكنيسة طلبًا للحماية وهربًا من القصف، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسح عائلات مسيحية من السجل المدني الفلسطيني في مجزرة كنيسة الروم الأرثوذكس.

4137 شهيدًا في قطاع غزة و70% منهم نساء وأطفال

وأكد "القدرة" أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنًا وإصابة 13162 آخرين بجراح مختلفة، و70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 521 عائلة راح ضحيتها 3109 شهداء وما زال عدد كبير من ضحاياها تحت الأنقاض، وأردف تلقينا 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلًا.

وحول وضع المستشفيات، أكد "القدرة" خروج سبعة مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، فيما خرج 21 مركزًا صحيًا عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

وأعلن القدرة عن استشهاد 46 من الطواقم الطبية وإصابة 85 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي، وتدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة خلال العدوان الإسرائيلي.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالتدفق بشكل مستمر، كذلك السماح بوصول الوقود لمولدات المستشفيات ولمركبات الإسعاف.