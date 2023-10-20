يورجن كلوب عن فيديو محمد صلاح: "ليس لدي أي شك بشأن شخصيته"

تطرق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، للحديث عن مقطع الفيديو الذي دعم من خلاله لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وكان محمد صلاح قد نشر مقطع فيديو، يوم الأربعاء، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تخطت عدد مشاهداته الـ200 مليون مشاهدة، لدعم القضية الفلسطينية وتنديدًا بما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لحرمانهم من إدخال المساعدات.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام إيفرتون: "فيديو محمد صلاح؟ كيف لا تكون هذه مسألة سياسية؟ من المهم جدًا أن تكون لدينا شخصيات قوية ولكني لست متأكدًا من أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة مسألة خطيرة للغاية في بيئة كرة قدم".

وأضاف:" أعتقد أننا يجب أن نترك الأمر خارج الغرفة ولكن ليس لدي أي شك بشأن شخصية مو".

ويستضيف ليفربول، غدًا السبت، نظيره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.