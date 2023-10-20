قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.. عودة ألابا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه، لمواجهة مضيفه إشبيلية، ضمن المنافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونافي الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 3 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، فشهدت عودة النمساوي ديفيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة، وغياب داني سيبايوس، فيما استمر غياب التركي أردا جولر الذي تعافى من الإصابة لكنه غاب لعدم الجاهزية.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيليو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - دييجو بينيرو

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - خوسيلو ماتو - براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، و3 عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يتواجد في المركز الثالث.

أما فريقإشبيلية، فيتواجد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة له مع أتلتيكو مدريد.