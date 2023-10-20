مستقبل وطن: الشبر فى سيناء لا يفرق عن 100 كيلو بالقاهرة.. ولن نفرط فى أرضنا

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن هدف إسرائيل هو إبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الشباب المصري يقف عند معبر رفح من أجل دخول قوافل المساعدات الإنسانية والتبرع بدمه لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الخولي في مداخلة هاتفية لقناة "dmc": "وقوف الشباب طوابير للتبرع بالدم يعتبر إحياء قويًا للقضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن الجيل الحالي أدرك أهمية القضية.

وأكد أن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثه عن القضية الفلسطينية ورفضه تهجير أهالي غزة جعل الشعب المصري والعالم العربي يفوق وشرح القصة من بدايتها حتى النهاية.

حسام الخولي: مخطط أوروبي أمريكي إسرائيلي لتهجير أبناء فلسطين إلى سيناء

وأشار إلى أن ما يحدث الآن من قصف وعدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي خطة أصبحت واضحة جدًا للجميع، متابعًا: "هذا مخطط أوروبي أمريكي إسرائيلي لتهجير أبناء فلسطين إلى سيناء، لذلك هم يضغطون على الدولة المصرية اقتصاديًا وقضايا أخرى غريبة".

واستكمل: "بالنسبة لنا مفيش حد هيدخل شبر واحد من أرضنا، والشبر في سيناء لا يفرق عن 100 كيلومتر في القاهرة".