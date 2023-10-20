كتلة الحوار: تظاهر ملايين المصريين دعمًا للقيادة السياسية يؤكد ثقتهم فى قدرتها على حل القضية الفلسطينية

قال مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو مؤسس كتلة الحوار، إن نزول الملايين من الشعب المصرى لدعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف القيادة المصرية ودعم قراراتها هو دلالة واضحة على وحدة الصفوف المصرية، مؤكدًا أن 100 مليون مصري خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أرض مصر.

الأحزاب المصرية تدعم القيادة السياسية

وأضاف "سالمان"، خلال تصريحات صحفية، أن الشعب المصري معروف أنه وقت الأزمات ينسى الخلافات والانتماءات السياسية، ويضع وطنه أمامه، والدليل على ذلك تحالف كافة الأحزاب السياسية اليوم سواء كان مؤيدًا أو معارضًا للتعبير عن آرائهم ضد الاحتلال ودعم القيادة السياسية المصرية في قراراتها سياسيًا وعسكريًا، وعدم التفريط في شبر من أرض سيناء ورفض وإدانة ما يحدث مع أشقائنا من أهل غزة.

دعم شعبي للرئيس السيسي ورفض عارم لتهجير الفلسطينيين

وأشار عضو مؤسس كتلة الحوار إلى الدعم الكامل للموقف المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى فى الرفض التام للتهجير القسرى للأشقاء فى فلسطين، وإخراجهم من أرضهم بالقوة إلى سيناء المصرية، موضحًا أن الدولة المصرية تعلم جيدًا المخطط الإسرائيلي التي تسعي إليه، ولكن الدولة المصرية قادرة على التصدي لهذا المخطط ولن تترك أي شبر من أرض سيناء.

ويوجه سؤالًا للمنظمات الحقوقية الدولية: ألا ترون ما يحدث من اعتداءات وحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين؟

ودعا مصطفى جعفر سالمان، منظمات حقوق الإنسان العالمية للنظر إلى ما يحدث مع أشقائنا بفلسطين ونسائهم وأطفالهم ومرضاهم وجرحاهم بلا رحمة وبكل وحشية، موجهًا سؤاله إلى لجان حقوق الإنسان العالمية هل لا ترون ما يحدث؟!.

وتظاهر اليوم ملايين المصريين في مختلف المحافظات والميادين رفضًا للتصعيد الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكدوا تأييدهم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتواء التصعيد ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.