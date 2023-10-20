حرق علم إسرائيل ورفض تهجير الفلسطينيين.. المصريون يحتشدون بالمحافظات دعمًا لغزة

خرج الشعب المصري في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب أهل غزة بعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة.

وانطلق في صباح اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 مظاهرات بمحافظات مصر دعمًا للقضية الفلسطينية، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالًا من الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ14 يومًا الماضية، كما شهدت حرق العلم الإسرائيلي تأكيدًا على موقف الدعم للدولة الفلسطينية فى مواجهتها للعدو الصهيوني.

"في وقفة تضامنة" حرق علم إسرائيل ومظاهرات مصر دعمًا لفلسطين ورفض التهجير

"في وقفة تضامنية" حرق علم إسرائيل ومظاهرات مصر دعمًا لفلسطين ورفض التهجير

اندلعت مظاهرات حاشدة صباح اليوم من قبل الشعب المصري تأييدًا لرفضهم الشديد لما يحدث في أهل غزة وإنكار ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهل غزة من إبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين».

"في وقفة تضامنة" حرق علم إسرائيل ومظاهرات مصر دعمًا لفلسطين ورفض التهجير

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بداية من اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 من خلال هاشتاج "جمعة التفويض"، بصور لمظاهرات المصريين الداعمين للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب شعب غزة، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستمرار على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

وتزامنًا مع انطلاق المظاهرات في مصر بكل محافظات جمهورية مصر العربية خلال الساعات الماضية للتعبير عن مساندة أهل غزة في الأزمات، وذلك بعد تعرضهم لأبشع الجرائم معدومة الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.