حازم إمام وعمرو الجنايني يشاركان في انتخابات الزمالك

شارك حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي، وعمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، في انتخابات نادي الزمالك.

انتخابات نادي الزمالك

وقال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي فتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.