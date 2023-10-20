الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسن صقر يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

حسن صقر وزير الرياضة
حسن صقر وزير الرياضة السابق

أدلى حسن صقر، وزير الرياضة السابق، بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي تجرى اليوم الجمعة.

وقال صقر لـ"الدستور": "جئنا للمشاركة في انتخابات نادي الزمالك، خاصة وأن النادي يمر بمرحلة حرجة في الوقت الحالي".

وأضاف صقر: "جئت للمشاركة في الانتخابات التي ستفرز مجلسًا منتخبًا، وذلك من أجل استقرار النادي في المرحلة المقبلة من جميع النواحي الإنشائية والرياضية".

وسيصوت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، اليوم من أجل اختيار مجلس جديد ليقود النادي خلال الفترة من 2023 وحتى 2027.

وتنعقد حاليًا أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي تسبق فتح باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء.

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل. 

حسن صقر انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب عمر هريدي فاروق جعفر

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