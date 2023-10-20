الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ومطالبات بدعم سلامة المدنيين..

اليونان تعرب عن استيائها من تفجير كنيسة في قطاع غزة

وزارة الخارجية اليونانية
وزارة الخارجية اليونانية

أعربت وزارة الخارجية اليونانية عن استيائها من جراء سقوط ضحايا أبرياء إثر وقوع انفجار ألحق أضرارا بكنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة.

استهداف المؤسسات الدينية فى غزة 

وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الجمعة "نعرب عن حزننا العميق لخسارة الأرواح، يجب ضمان ودعم سلامة المدنيين وأمن أماكن العبادة والمؤسسات الدينية من قبل جميع الأطراف المعنية".

ووفقا لوسائل إعلام متعددة، فقد ثمانية أشخاص حياتهم في الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، وأصيب العشرات.

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

الخارجية اليونانية تدين العدوان الإسرائيلي

وكانت وزارة الخارجية اليونانية أدانت في بيان لها الأربعاء الماضي الهجوم الصاروخي على مستشفى في قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

وبحسب السلطات الفلسطينية، تعرض مبنى تابع لكنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة  لغارات إسرائيلية، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن "الكنيسة انهارت نتيجة الهجوم الإسرائيلي"، مضيفة أنه بحسب معلوماتها، كان نحو 50 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال في المبنى وقت الهجوم.

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قصف كنيسة الروم فى غزة

واستنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة، مؤكده أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية، خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

جاء قصف الكنيسة بعد ساعات من قصف مستشفى الأهلي العربي في غزة من جراء الغارة الإسرائيلية، حيث لقي 500 فلسطيني على الأقل حتفهم، وأصيب مئات آخرون، فيما مازال هناك وسط إدانة عربية ودولية واسعة بأشد العبارات،واندلاع تظاهرات عارمة فى عدة عواصم عربية وإسلامية لرفض العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل فى قطاع غزة.

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