مسيرة بالآلاف لتأييد وتفويض الرئيس بكافة القرارات تجاه القضية الفلسطينية في البحيرة

نظم آلاف المواطنين في محافظة البحيرة، مسيرة سلمية كبرى تضامنا" مع فلسطين الأبية، مؤيدين كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم القضية الفلسطينية.

وتقدم المسيرة الآلاف من المسلمين والمسيحيين، يدا بيد مرددين "تحيا مصر، كلنا خلف الرئيس السيسي، كلنا مع القضية الفلسطينية، مسلمين ومسيحيين نسيج واحد"، متضامنين ومؤيدين كافة القرارات والإجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة من أمام أمام محافظة البحيرة إلى ميدان جلال قريطم بدمنهور، الذى شهد تواجد عشرات الآلاف من أبناء محافظة البحيرة، فى يوم العزة والتضامن لغزة وفلسطين، والتأييد والتفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما يراه مناسبا للحفاظ على سلامة مصر ووحدة أراضيها وأمن وسلامة شعب فلسطين.

مجلس أمناء الحوار الوطني يدعو لحشد شعبي دعما لفلسطين

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر في بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية.

أهالي البحيرة يدعمون قرارات الرئيس السيسي

أهالي البحيرة يدعمون قرارات الرئيس السيسي