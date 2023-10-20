البطريرك الكاردينال بيتسابالا يدعو إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة

وجه بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا، رسالة فيديو إلى المشاركين في أمسية صلاة على نية السلام في الأرض المقدسة نظمتها أبرشية كومو الإيطالية، أكد فيها أن الكنيسة المحلية تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، ودعا إلى الصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة.

و قال بطريرك القدس للاتين في رسالة الفيديو، إننا نعيش مرة جديدة أياما مأساوية يرافقها عنف وحقد لم نشهد مثيلًا لهما. وأضاف أن الناس يشعرون بالخوف حيال ما حصل خلال الأسبوع الماضي، ولا بد من التضامن مع كل الأشخاص المتألمين ورفع الصلوات إلى الله على نية هؤلاء الأخوة والأخوات.

هذا ثم لفت ني إلى أن الإنسان وعندما يواجه صعوبات يحتاج إلى شخص ما يقف إلى جانبه، وهذا الأمر ينطبق على الله الذي لديه حضور واقعي ونحن بأمس الحاجة إليه اليوم، لذا لا بد من الصلاة.

صلاة من أجل الكنيسة في الأرض المقدسة

بعدها شكر الكاردينال بيتسابالا جميع الأخوة والأخوات في أبرشية كومو، الذين التقوا بأسقفهم كي يصلوا معًا من أجل الكنيسة في الأرض المقدسة التي تعيش اليوم مأساة لم يسبق لها مثيل، إلى جانب الأخوة اليهود والمسلمين، الإسرائيليين والفلسطينيين وكل من يتألمون اليوم بسبب هذا الحقد المتجذر الذي يزيد الهوة بين الأشخاص.

ختاما دعا بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا للصلاة على نية السلام والعدالة والحقيقة طالبين من الرب أن يهب الجميع قلبًا مرتدًا كي يتوجهوا إليه كأخوة وأخوات.

كنيسة "برفيريوس" في غزة



دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، كنيسة "برفيريوس" في غزة، والتي كان يحتمي بها المئات من النازحين من القصف المستمر لليوم الثالث عشر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

تعتبر كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة، هي واحدة من ثلاث أقدم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية، وهي مبنية على الطراز البيزنطي، ويعود تاريخ تشييدها قبل نحو 1600 عام.

بنى الكنيسة، القديس بورفيريوس في أوائل القرن الخامس الميلادي، مما مهد الطريق لانتشار المسيحية بأوامر من الإمبراطورية البيزنطية.