الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: ندعم السيسي في قراراته ونرفض مخطط الاحتلال بتهجير أهالي غزة إلى سيناء

مسيرات تضامن مع غزة
مسيرات تضامن مع غزة

جدد حزب الغد استنكاره واستهجانه للاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الفلسطينيين في قطاع غزة، مقدمًا الشكر على كل ما قدمته مصر وغيرها من مساعدات لسكان القطاع، وكافة الجهود الدبلوماسية والمواقف المسؤولة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الأيام الماضية من أجل وصول المساعدات المصرية وغيرها إلى الفلسطينيين في غزة ومن أجل التصدي أيضًا للمخطط الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية ومصادرة حل الدولتين.

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وأعلن الحزب في بيان له، تأييده ودعمه للموقف الرسمي المصري الذي اتخذه رئيس الجمهورية برفض المخطط الإسرائيلي المجنون بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وبرفض تصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة، ورفض إسرائيل مسار السلام تماماً ورفضها حل الدولتين تماماً ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها أيضاً لكل المبادرات العربية في هذا الشأن طوال عقود مضت.

كما أعلن حزب الغد كامل تأييده ودعمه للقرارات الستة التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم الأحد 15 أكتوبر الماضي وفي مقدمتها استمرار في مساندة ودعم القضية الفلسطينية بمختلف الوسائل الدبلوماسية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر ورفض تنفيذ المخطط الإسرائيلي.

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